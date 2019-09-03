Цена на газ для европейских потребителей может вырасти почти в два раза до конца 2019 года.
Издание
Транзитный контракт РФ и Украины истекает 31 декабря. Переговоры по новому соглашению начались еще в конце 2018 года, однако к настоящему моменту стороны договориться не смогли. Очередной раунд переговоров намечен на сентябрь.
В конце 2009 года для разрешения аналогичной ситуации России и Украине понадобилась помощь специальной комиссии из международных наблюдателей. Ситуацию осложняет судебная тяжба компаний «Нафтогаз» и «Газпром».
Как ранее передавал News.ru, американский вице-президент Майкл Пенс обвинил Россию в попытке разрушить отношения США и Польши, используя свои газовые и нефтяные ресурсы.