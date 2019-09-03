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Цена на газ для европейских потребителей может вырасти почти в два раза до конца 2019 года.

Издание «Профиль» приводит оценку норвежского консалтингового агентства, согласно которой стоимость тысячи кубометров газа для Европы может вырасти с $112 до $200. Причиной возможного скачка цен является неопределённость по вопросу транзита энергоресурса из России в Европу через Украину.

Транзитный контракт РФ и Украины истекает 31 декабря. Переговоры по новому соглашению начались еще в конце 2018 года, однако к настоящему моменту стороны договориться не смогли. Очередной раунд переговоров намечен на сентябрь.

В конце 2009 года для разрешения аналогичной ситуации России и Украине понадобилась помощь специальной комиссии из международных наблюдателей. Ситуацию осложняет судебная тяжба компаний «Нафтогаз» и «Газпром».

Как ранее передавал News.ru, американский вице-президент Майкл Пенс обвинил Россию в попытке разрушить отношения США и Польши, используя свои газовые и нефтяные ресурсы.