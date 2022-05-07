FT: западные банки отложили $10 млрд на случай ухода из России FT: западные банки отложили $10 млрд на погашение убытков при уходе из России

Фото Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Банки на Западе отложили более $10 млрд, чтобы покрыть убытки, ожидаемые в случае ухода из России. Возможность уйти с российского рынка в кредитных организациях начали рассматривать после введения санкций против России из-за её спецоперации на Украине, сообщает Financial Times.

[Западные банки] резервируют более 10 миллиардов долларов в ожидании убытков от своих предприятий, — отмечается в публикации.

Конкретно издание указало на итальянскую банковскую группу Unicredit. Та зарезервировала €1,3 млрд для покрытия возможных потерь в России. При этом в Unicredit высчитали, что уход с российского рынка может стоить им убытков в размере €5,3 млрд.

Ранее стало известно, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — разорвала отношения с некоторыми российскими банками. Все они имели открытые в RBI корреспондентские счета. Российские банки — клиенты RBI должны получить письма с предупреждением о закрытии счетов в евро.