FT: Shell столкнулась с «кошмаром» при выходе из российского бизнеса

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell находится в процессе выхода из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2». Он проходит «болезненно», поскольку компания вынуждена вести «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении, сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на эксперта, знакомого с ситуацией, отмечает , что Shell при уходе из России может потерять до $5 млрд. Пытаясь спасти хоть что-то, в компании вынуждены продавать активы с большой скидкой.

Покупатели на долю Shell уже известны. Речь идёт о китайских Cnooc, CNPC и Sinopec.

Ранее стало известно, что компания Shell отзывает своих сотрудников с российских предприятий, сообщил 20 апреля Bloomberg. По информации агентства, это касается специалистов, работающих в совместных проектах компании с «Газпромом». После начала российской военной операции на Украине Shell заявила, что откажется от участия во всех нефтегазовых проектах в России.