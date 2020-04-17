FT: сделка ОПЕК+ оказалась под угрозой из-за российских нефтяников

https://static.news.ru/photo/8e739b7c-80bf-11ea-b80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Российские компании не могут договориться о том, кто и на сколько должен урезать свои объёмы нефтедобычи. Из-за этого новая сделка ОПЕК+ может оказаться под угрозой срыва, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, некоторые нефтяники выступают против пропорционального сокращения добычи чёрного золота. Все они добиваются для себя льгот, чтобы не уменьшать производство. Аналитики считают, что ЛУКОЙЛу, к примеру, придётся урезать суточную добычу на 240–270 тысяч баррелей, а «Роснефти» — на 600–630 тысяч баррелей.

Российское правительство ведёт переговоры с каждым участником рынка, однако пока результатов нет.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи окажет влияние на стоимость сырья только через некоторое время, когда начнётся её технологическая реализация. По его словам, сделка в полном объёме «ещё не активировалась».