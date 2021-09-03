FT: Россия за 20 лет превратилась в крупнейшего экспортёра зерна

В течение последних 20 лет Россия проделала значительный путь, превратившись в самого крупного экспортёра зерна. Санкции Запада, направленные на то, чтобы задушить экономику России, только подстегнули её производителей, пишет издание Financial Times.

Россия успешно продвигается как лидер экспорта сельхозпродукции в Европе, Африке и Латинской Америке, создаёт новые рынки, одновременно сокращая зависимость от нефти. В 2017 году она впервые опередила по экспорту пшеницы США и Канаду.

В статье отмечается , что России способна удовлетворить растущий в мире спрос на сельхозпродукцию, поскольку располагает необходимыми для этого природными и транспортными ресурсами.

В 2020 году в РФ был собран второй по объёму в истории страны урожай зерна — 133,4 млн тонн, из которых 85,8 млн тонн пришлись на долю пшеницы. Рекордный урожай был получен в 2017 году. Он составил 135,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года экспорт продукции агропромышленного сектора российской экономики вырос на 15% и достиг $17,758 млрд. При этом экспорт зерновых увеличился на 13% и составил $4,981 млрд. Ключевым рынком сбыта российской сельхозпродукции остаются Китай и страны ЕС.