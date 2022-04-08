FT: превращение доллара в оружие США способно подорвать американскую валюту

Санкции, благодаря которым валютные резервы России оказались замороженными, создали стимул к тому, чтобы в мире начали обходить доллар стороной. Превращая свою валюту в оружие, США могут подорвать доллар, из-за чего международная финансовая система расколется, сообщает Financial Times.

Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон, — отмечается в публикации.

Её авторы подчёркивают, что только блок западных стран осуждает Россию за спецоперацию на Украине, глобальной коалиции не существует. Из-за этого возможны серьёзные последствия для международных финансов в будущем.

Если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнёт снижаться, — уверены в издании.

Ранее стало известно, что стремление США к изоляции России может привести к снижению доллара по отношению к рублю и китайскому юаню, такое мнение высказал французский политолог и экономист Александр дель Валль. По его словам, позиция премьера Венгрии Виктора Орбана в отношении оплаты за российский газ в рублях показала начало раскола в Евросоюзе.