FT: фондовые биржи и рынки облигаций потеряли больше $30 трлн в 2022 году

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Мировые фондовые биржи и рынки облигаций потеряли в 2022 году более $30 трлн, пишет Financial Times. По информации издания, данный показатель стал рекордным со времен глобального финансового кризиса 2008 года, что объясняется высокой инфляцией, ростом процентных ставок, а также последствиями украинского кризиса.

Авторы публикации обратили внимание, что широкий индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World в текущем году потерял пятую часть своей стоимости, что стало самым большим падением с 2008 года. Серьезный спад также показали акции фондовых бирж в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.

Так, индекс S&P 500 лишился почти 20%, притом что индекс электронной биржи Nasdaq упал на 33%. Вдобавок индекс CSI 300 на шанхайской и шэньчжэньской торговых площадках опустился на 22% в местной валюте и на 28% — в долларовом выражении. Индекс MSCI Europe сократился на 16% в долларовом выражении и на 11% в евро.

У нас была такая ситуация в течение многих лет, когда акции и облигации были дорогими, потому что, по сути, рынки были одинаковыми, движимыми низкой инфляцией и низкими процентными ставками, — заявил главный стратег финансового института Pictet Asset Management Лука Паолини.

Ранее аналитики Центра экономических и деловых исследований (CEBR) спрогнозировали, что в следующем году мировая экономика окажется в состоянии рецессии из-за методов борьбы центральных банков стран с растущей инфляцией. Как сказано в докладе британского исследовательского центра, снижение инфляции до более комфортных уровней обернется ухудшением перспектив экономического роста на следующие несколько лет.