ФССП перестала перечислять средства коллекторским компаниям-нерезидентам

ФССП перестала перечислять платежи в пользу ряда коллекторов с иностранными корнями, выяснил РБК. По мнению взыскателей, приставы жёстко истолковали указы президента о контрсанкциях. При этом часть взыскателей готова перерегистрироваться в России, чтобы не оказаться отрезанными от получения значительной части операционных доходов.

По словам источников на рынке, в последние дни ФССП стала «замораживать любое взыскание» в пользу участников рынка с иностранными корнями, воспринимая эти организации как нерезидентов и руководствуясь указами президента об ответе России на западные санкции. Сообщается, что по районным управлениям ФССП в регионах рассылаются документы, согласно которым перечисление денежных средств в пользу компаний-нерезидентов должно быть приостановлено «до особого указания».

Заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов сказал, что его организация получала подобные жалобы от банков и готовит письма по этой теме в госорганы. Ассоциация банков России тоже в курсе ситуации, отметил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

По данным источников на рынке, коллекторы, столкнувшиеся с проблемой, уже обсуждают смену акционеров или создание российских «компаний-прокладок», чтобы иметь возможность полноценно взыскивать средства. Участники рынка также могут направить запрос в Банк России с просьбой разъяснить смысл ограничений и исключить неправильное толкование, или обратиться в суд с заявлением об оспаривании действий судебных приставов-исполнителей.

Ранее новосибирские судебные приставы сообщили о том, что некие злоумышленники рассылают сибирякам электронные письма о наличии задолженности, которую необходимо погасить до определённого срока. В тех же письмах задолженности предлагается тут же оплатить, нажав на кликабельную кнопку. В УФССП по Новосибирской области пояснили, что подобные письма не стоит открывать, так как приставы не имеют полномочий их рассылать. Проверить же свои задолженности можно на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.