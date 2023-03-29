ФСИН предложила Ростеху использовать труд заключенных «Коммерсант»: ФСИН предложила Ростеху услуги по поставке тары, спецодежды и строительству

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Директор ФСИН Аркадий Гостев в письме руководителю госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову предложил услуги от пенитенциарных учреждений, сообщил «Коммерсант». Приглашение к сотрудничеству было озвучено в январе. Исправительные учреждения могут поставлять тару, спецодежду, а также оказывать помощь в строительстве объектов. Во ФСИН пояснили, что, конечно, заключенных невозможно задействовать в строительстве ракет или самолетов.

По данным издания, письмо с предложением пока было лишь отправлено на рассмотрение руководством госкорпорации.

Официально ведомства никак эту информацию не комментировали, но источник СМИ подтвердил, что вопрос о сотрудничестве по нескольким направлениям прорабатывается.

О том, что ФСИН может начать использовать труд заключенных на подряде у госкорпораций, впервые стало известно в 2017 году. Тогда Уралвагонзавод, входящий в структуру Ростеха, сообщал о намерении трудоустроить 270 осужденных. В том числе их трудоустроили на должности сверловщика, токаря, фрезеровщика, шлифовщика, электросварщика, слесаря и машиниста крана.