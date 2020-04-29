Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25%

00:28, 30 апреля 2020
Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финансовый регулятор Соединённых Штатов — Федеральная резервная система — сохранила базовую процентную ставку на прошлом уровне.

В ФРС отметили, что кризис, возникший вследствие пандемии коронавируса, создаёт риски в среднесрочной перспективе и влияет на экономическую активность. Ставка сохранится на прежнем уровне до уверенности регулятора в отсутствии рисков для экономики, сообщается на сайте регулятора.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство российских банков не решилось снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% — минимума за шесть лет.

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