https://static.news.ru/photo/0070d994-6705-11ea-8c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля. Целевой диапазон ставки по федеральным фондам понижен до 0-0,25%.

Своё решение в ведомстве объяснили борьбой с рисками из-за коронавируса.

Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив, — цитирует ТАСС сообщение руководства ФРС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп хочет временно устроить для американцев налоговые каникулы. Они будут заключаться в освобождении граждан страны до конца 2020 года от налогов на заработную плату. В Белом доме считают, что данная мера смягчит последствия распространения коронавируса.