ФРС США повысила ставку впервые с 2018 года

Федеральная резервная служба (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка государства, повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов. Это произошло впервые с 2018 года, сообщает ТАСС.

В настоящее время базовая ставка повышена до 0,25–0,5% годовых. Предыдущее повышение происходило в декабре 2018 года и с тех пор ставка только снижалась. Последние два года она находилась в диапазоне 0–0,25% годовых.

Также ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году — с 4% до 2,8%. Прогноз на 2023 год сохраняется на уровне 2,2%, на 2024-й — 2%.

При этом прогноз по инфляции на текущий год повышен с 2,6% до 4,3%, на 2023-й — с 2,3% до 2,7%, на 2024-й — с 2,1% до 2,3%.

Что касается прогноза безработицы, то он сохранился на уровне 3,5% в 2022–2023 годах и повышен с 3,5% до 3,6% в 2024 году.

В свою очередь часть членов Комиссии по операциям на открытом рынке (FOMC) ждут роста ставки ФРС до 1,75–2% в 2022 году и до 3,5–3,7% в 2023–2024 годах.

Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что события на Украине вынуждают с осторожностью подходить к плану повышения базовой ставки. Об этом он сказал на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по финансовым услугам. До событий на Украине ФРС была настроена на повышение базовой процентной ставки — первом из серии того, что должно было стать серией повышений ставок, ожидаемых в этом году.

Также сообщалось, что годовая инфляция в США побила 40-летний рекорд, тем самым сильнее надавив на Федеральную резервную систему в необходимости подъёма ставки рефинансирования. В январе цены на товары в стране резко подскочили, превысив прогнозы экономистов.