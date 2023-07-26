ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2001 года ФРС США подняла базовую процентную ставку до 5,25–5,5%

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Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, и теперь она составляет 5,25–5,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. В результате ставка выросла до максимальных показателей с начала 2001 года.

Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, — указано в релизе ФРС.

Как отмечает агентство Reuters, все опрошенные им эксперты прогнозировали рост процентной ставки именно на это значение.

В ФРС США объяснили, что повышение процентной ставки необходимо для того, чтобы достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор допустил, что в будущем можно ожидать очередного повышения ставки.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года. В регуляторе заявили, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в перерасчете на год, сейчас они продолжают расти.