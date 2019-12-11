https://static.news.ru/photo/50d0aed2-1c6e-11ea-a6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Федеральная резервная система США, по итогам совещания руководства структуры, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75%.

Как отмечает регулятор, текущая денежно-кредитная политика остаётся неизменной в целях поддержки роста экономической активности, благоприятной конъюнктуры на рынке труда и инфляции в районе 2%, сообщает ТАСС.

Также ФРС обновила свой макроэкономический прогноз для США: прогноз роста ВВП на 2019–2022 годы не изменился, он составил от 2,2% в 2019 до 1,8% в 2022 году, а прогноз безработицы снижен с 3,7% до 3,6% в текущем году, с 3,7% до 3,5% в 2020-ом, в 2021 и 2022 годах до 3,6% и 3,7%.

Как писал NEWS.ru ранее, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, а также лимит средств, которые регулятор может потратить на выкуп активов.