Фридман заявил, что пока нет альтернативы жизни без газа

Cовладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил, что быстрый переход от газа к возобновляемым источникам энергии может оказаться «опасным и безответственным» шагом. В настоящий момент не существует альтернативы жизни без газа, отметил миллиардер в интервью Financial Times.

Он подчеркнул , что энергетический кризис в Европе частично объясняется недооценкой нефтегазовой отрасли, а резкое подорожание газа выявило недостаток инвестиций со стороны компаний. При этом существует «огромное общественное давление с целью декарбонизации».

По его словам, газ в структуре энергопотребления будет играть большую роль «десятки лет».

Переход [к возобновляемым источникам энергии] — очень сложный и очень трудный процесс. На данный момент у нас нет реальной альтернативы жизни без газа, — заявил Фридман.

Ранее стало известно, что «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ, заявила зампред правления компании Елена Бурмистрова. По её словам, эта ситуация приводит к деградации спроса. Также она рассказала, что с начала 2021 года добыча газа в Европе сократилась на 10 млрд кубометров.