ФРГ заплатит России за нефть и газ рекордную сумму

ФРГ в 2022 году заплатит России рекордные суммы за нефть и газ. Расходы страны на нефть могут вырасти с прошлогодних €11,4 млрд до €14,3 млрд, а на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд, сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Издание отмечает , что ещё почти €2 млрд Берлину придётся заплатить России за уголь.

В Германии надеются отказаться от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, а от газа — к середине 2024 года. В Берлине рассчитывают, что компенсировать поставки из России смогут, договорившись о закупках СПГ в Катаре, США и ряде других стран.

Ранее стало известно, что 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявила: ФРГ планирует постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей и этот отказ пройдёт в рамках «общей европейской дорожной карты», это будет совместное решение в рамках ЕС.