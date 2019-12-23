https://static.news.ru/photo/54954654-2583-11ea-8842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германское правительство решило детально проанализировать, что принесёт принятый в Соединённых Штатах закон. Только после этого власти ФРГ решать, как реагировать на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель кабмина Ульрике Деммер.

На встрече с журналистами в Берлине Деммер подчеркнула, что новые решения американской стороны будут детально рассмотрены, передаёт « Интерфакс ».

Только после этого мы примем решение о дальнейших действиях, — сказала она.

Глава США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя анкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник последние антироссийские санкции США, заявил, что Москва предпримет ответные шаги.