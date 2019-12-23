Германское правительство решило детально проанализировать, что принесёт принятый в Соединённых Штатах закон. Только после этого власти ФРГ решать, как реагировать на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель кабмина Ульрике Деммер.
На встрече с журналистами в Берлине Деммер подчеркнула, что новые решения американской стороны будут детально рассмотрены, передаёт «
Только после этого мы примем решение о дальнейших действиях, — сказала она.
Глава США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя анкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник последние антироссийские санкции США, заявил, что Москва предпримет ответные шаги.
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