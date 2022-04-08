Французский экономист спрогнозировал падение доллара в пользу рубля

Стремление США к изоляции России может привести к снижению доллара по отношению к рублю и китайскому юаню, такое мнение высказал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль. По его словам, позиция премьера Венгрии Виктора Орбана в отношении оплаты за российский газ в рублях показала начало раскола в Евросоюзе в вопросе связей стран ЕС с Москвой.

Она (антироссийская политика США. — NEWS.ru) даже рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть. Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придёт конец, — предположил дель Валль.

Экономист выразил мнение, что восстановлению курса рубля после введённых антироссийских санкций со стороны западных стран помогают несколько факторов. Это продолжающиеся закупки российского газа странами ЕС и устойчивые торговые отношения с гигантами — Китаем, Бразилией, Индией, а также арабскими и африканскими странами. Кроме того, как отметил эксперт, рост цен на нефть и голубое топливо даёт Москве постоянный приток иностранной валюты.

Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося всё более многополярным, — заключил политолог.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что равновесным курсом доллара к рублю будет 74 рубля за доллар. Рубль в настоящее время укрепляется из-за предложения валюты, которое превышает спрос.