Французский автоконцерн Renault заявил о приостановке работы в России

Французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в «Автовазе». Об этом говорится в пресс-службе компании.
Решение
Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учётом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудников в России. Группа Renault напоминает, что она уже осуществляет необходимые меры для соблюдения международных санкций, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автоконцерн Renault с понедельника, 21 марта, возобновил производство машин на своём заводе в Москве. Компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка Renault в Москве существует с 2005 года.