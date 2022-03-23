Французский автоконцерн Renault заявил о приостановке работы в России

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Представители Центробанка опровергли информацию об намерении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной покинуть пост, пишет РИА Новости. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин якобы настоял на том, чтобы Набиуллина осталась во главе Центрального банка.

Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности, — прокомментировал регулятор. Ранее Bloomberg сообщил, что президент России Владимир Путин не дал уйти в отставку главе Центробанка Эльвире Набиуллиной по собственному желанию. Собеседники...