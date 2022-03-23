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Французский автоконцерн Renault заявил о приостановке работы в России

23:34, 23 марта 2022
Французский автоконцерн Renault заявил о приостановке работы в России Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look
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Французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в «Автовазе». Об этом говорится в пресс-службе компании.

Решение принято по итогам заседания совета директоров Renault Group, деятельность автоконцерна приостанавливается с 23 марта.

Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учётом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудников в России. Группа Renault напоминает, что она уже осуществляет необходимые меры для соблюдения международных санкций, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Renault с понедельника, 21 марта, возобновил производство машин на своём заводе в Москве. Компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка Renault в Москве существует с 2005 года.

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