Французская Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Французская компания Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка «Интерросу». Последняя компания принадлежит совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, пишет «Коммерсант».

В сделке речь идёт и о продаже доли банковской группы в страховом бизнесе.

Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, — приводит издание сообщение «Интерроса».

Ранее сообщалось, что крупнейшая частная инвестиционная компания России «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, заявила, что выкупает у семьи бизнесмена Олега Тинькова 35% группы «Тинькофф». Сумма и условия сделки не раскрываются.