Французская компания TotalEnergies объявила об уходе из России

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о поэтапной приостановке деятельности в России. Компания больше не будет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2» и не станет заключать и продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, но продолжит заботиться о своих сотрудниках, говорится в сообщении корпорации на официальном сайте.

Чтобы действовать ответственно, как европейская компания и в соответствии со своими ценностями, TotalEnergies определила чёткие принципы поведения для управления своим бизнесом, связанным с Россией: обеспечить строгое соблюдение текущих и будущих европейских санкций, независимо от того, каковы будут последствия для управления её активами в России, и постепенно приостанавливать свою деятельность в России, обеспечивая при этом безопасность своих сотрудников, — сообщается на сайте компании.

Помимо этого, TotalEnergies приостанавливает вливание капитала в российские проекты и обязуется приложить усилия по обеспечению Европы энергией в сотрудничестве с властями ЕС.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE — четвёртая по объёму добычи в мире. Является одним из крупнейших акционеров российского производителя СПГ НОВАТЭК (19,4%) и двух его ключевых проектов — заводов «Ямал СПГ» (20%) и «Арктик СПГ-2» (10%) в ЯНАО.

Ранее стало известно, что британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ. Своё решение компания объясняет ситуацией на Украине. Со схожим заявлением выступила и компания Shell, объявившая об отказе от участия во всех нефтегазовых проектах в России.