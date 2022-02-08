Франция назвала запуск «Северного потока — 2» выходом из кризиса с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток — 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter, подчеркнув, что проект является стратегическим как для России, так и для Европы.

Американцы не должны заставить нас занять позицию, которая не отвечала бы интересам Европы. Наши интересы в связи с украинским кризисом расходятся, — подчеркнул чиновник.

Ранее президент США Джо Байден пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину. В свою очередь Шольц отметил, что Германия и США «действуют абсолютно едино», говоря о судьбе газопровода и возможном введении единых и согласованных жёстких санкций против России.

Накануне канцлер ФРГ заявил в интервью американской газете Washington Post, что Германия и её союзники готовы «предпринять все необходимые шаги» в случае вторжения России на Украину. Глава государства при этом не стал отвечать прямо на вопрос, собирается ли Берлин отказываться от «Северного потока — 2». Немецкий лидер ограничился словами, что ни один из вариантов не исключается.