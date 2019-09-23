https://static.news.ru/photo/87cd785e-ddf1-11e9-9be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ежегодном проведении форума «Национальное развитие». Целью мероприятия является формирование единых подходов федеральной и региональной власти к реализации национальных проектов.

В 2020 году форум пройдёт в Республике Татарстан, в 2021 — в Нижегородской области. На проведение мероприятия будет выделяться 50 млн рублей.

Председателем организационного комитета форума назначен зампред правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что российское правительство одобрило законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект закона в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму.