Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ежегодном проведении форума «Национальное развитие». Целью мероприятия является формирование единых подходов федеральной и региональной власти к реализации национальных проектов.

В 2020 году форум пройдёт в Республике Татарстан, в 2021 — в Нижегородской области. На проведение мероприятия будет выделяться 50 млн рублей.

Председателем организационного комитета форума назначен зампред правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал, что российское правительство одобрило законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект закона в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму.

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