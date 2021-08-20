Судно «Фортуна» продолжит укладку последнего участка «Северного потока — 2» в водах Германии. Об этом сообщили профильные морские службы ФРГ, передаёт агентство DPA .

«Фортуна» будет действовать на участке протяжённостью примерно 13–14 километров и завершит работы до 12 сентября. Как отметили в Nord Stream 2 AG, судно функционирует в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями.

17 мая Германское федеральное ведомство по cудоходству и гидрографии разрешило уложить трубы для «Сeверного потока — 2» на морском дне в водах ФРГ. Речь идёт об укладкe труб на двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне поcредством судов с системой якорного позиционирования, которой в том числе оснащена «Фортуна».

Российский газопровод представляет собой две нитки общей протяжённостью 2,4 тысячи километров (каждая нитка — 1,2 тысячи км). Они протянуты от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда, общая мощность «Северного потока — 2» после введения в эксплуатацию составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли способ остановить начало работы российского газопровода. По словам главного редактора польского издания Biznes Alert Войцеха Якобика, представители немецкой оппозиции и Конгресса США смогут сделать возможным пересмотр договора и принятие мер по прекращению строительства двух веток.