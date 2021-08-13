Forbes: власти захотели ограничить наценки на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занимается подготовкой законопроекта, который ограничит наценки на продукты в сетевых магазинах. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник.

По информации издания, 13 августа антимонопольщики встретились с представителями крупных торговых сетей и обсудили корректировки наценок. В тот же день стало известно о внеплановых проверках «Ленты», «Магнита» и X5 («Перекрёсток», «Карусель» и «Пятёрочка»).

Журналисты отмечают, что введение ограничения на наценки нужно для «повышения прозрачности». Пока проект закона готовится, сетям предложили добровольно скорректировать наценки.

На следующей неделе (16–22 августа) планируется ещё одна встреча, на которой представители ФАС ждут от сетей списки товаров и методики корректировки наценки.

13 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России провела выездные антикартельные проверки крупнейших торговых сетей — «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Проверки связаны с обращениями граждан о росте цен. ФАС России произведёт оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

В случае нарушения закона о защите конкуренции против компаний будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.