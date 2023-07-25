Forbes: швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентов из России

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Российские клиенты швейцарского банка Julius Baer получили уведомления о предстоящем закрытии их счетов, сообщает Forbes со ссылкой на копию письма банка. Отношения с клиентами, постоянно проживающими в России, будут прекращены не позднее 31 декабря. Представители банка отмечают, что причиной принятия такого решения стали «развивающиеся ограничения».

В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями <...> банк больше не может предлагать вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам, — говорится в тексте письма для клиентов.

Отмечается, что кредитные договоры, соглашения и контракты с клиентами будут прекращены раньше — с 30 сентября. После этого Julius Bear будет предоставлять лишь ограниченные услуги. Клиентам направлена просьба предоставить информацию, необходимую для перевода денег на другие счета. Подчеркивается, что в самом банке о закрытии счетов официально не сообщали.

В конце июня Швейцария присоединилась к 11-му санкционному пакету, введенному Евросоюзом против России. Под санкции попали российские военнослужащие, а также представители ряда СМИ.