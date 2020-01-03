После заключения соглашения между Россией и Украиной о транзите российского газа санкции США в отношении «Северного потока — 2» потеряли всякий смысл.
Как
Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию 10% украинской казны в костре, — пишет издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря новому соглашению страна получит не менее $7 млрд в течение пяти лет.
Согласно соглашению, «Газпром»
20 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год, в котором предусматривается введение санкций против «Северного потока — 2». США потребовали от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство.
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