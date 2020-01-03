https://static.news.ru/photo/4d1db50a-2fbf-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

После заключения соглашения между Россией и Украиной о транзите российского газа санкции США в отношении «Северного потока — 2» потеряли всякий смысл.

Как отмечает журнал Forbes, налоги «Нафтогаза» в прошлом году составили 14 % бюджетных поступлений.

Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию 10% украинской казны в костре, — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря новому соглашению страна получит не менее $7 млрд в течение пяти лет.

Согласно соглашению, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Стороны также заключили безотзывное соглашение об урегулировании, по которому отзываются все арбитражные и судебные иски друг против друга, по которым ещё не было принято окончательных решений, писал NEWS.ru.

20 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год, в котором предусматривается введение санкций против «Северного потока — 2». США потребовали от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство.