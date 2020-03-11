https://static.news.ru/photo/5c6648fa-63c8-11ea-b784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва выйдет победителем из нефтяной войны с Эр-Риядом. Саудовская Аравия не сможет долго выдерживать низкие цены на нефть, которые образовались после разрыва сделки с ОПЕК+.

Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка, — считает обозреватель Forbes Эллен Уолд.

По словам журналиста, Эр-Рияд и без того испытывает бюджетные трудности из-за релизации властями масштабных экономических проектов. В связи с этим, как считает эксперт, низкие цены на нефть могут сильно ударить по королевству.

В пользу триумфа российской стороны сыграет и недавний выход Saudi Aramco на биржу. В декабре компания провела первичное публичное размещение, владельцами её акций стали почти 20% граждан. Однако после разрыва сделки с ОПЕК+ цена акции Aramco резко упала. Уолд считает, что в какой-то момент Саудовская Аравия пойдёт на переговоры.

Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию, — заключила эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, высокими шансы России на победу в экономической войне назвал представитель Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев. По его словам, российские власти вступили в «азартную игру», сделав ставку на то, что к концу года страна не только «возьмёт реванш над США», но и восстановит партнёрские отношения с Саудовской Аравией.