https://static.news.ru/photo/d7a2fabe-dee3-11e9-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рейтинг российских компаний с лучшей репутацией возглавил аэропорт Домодедово. На второй позиции находится «Яндекс».

Замкнула тройку лидеров ещё одна воздушная гавань Московского региона — Шереметьево. На четвёртой строчке — Mail.ru, на пятой — «Аэрофлот», пишет журнал Forbes . Также в первую десятку вошли Сбербанк, «Металлоинвест», «Росатом», «М.Видео» и «Северсталь».

Исследование проводили эксперты портала Reputation Institute. Специалисты опросили свыше 2,5 тысячи человек о деятельности 50 крупнейших и известных предприятий. По итогам работы организации получили 0 до 100 баллов. Результат выше 80 — отличная репутация, 70-79 — сильная, 60-69 — средняя, 40-59 — слабая, менее 40 — плохая.

Ранее News.ru сообщал, что Forbes назвал крупнейшую частную компанию России. На первом месте вновь оказался ЛУКОЙЛ с выручкой 8,036 трлн рублей, в ней работает более 102 тысяч человек.