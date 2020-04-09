Forbes объяснил позицию РФ по сделке с ОПЕК

https://static.news.ru/photo/8b107164-d40b-11e9-84b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия совершенно права, когда выражает сомнения по поводу того, что США возьмут на себя какие-то обязательства контролировать свою добычу нефти. Скептицизм Москвы вполне обоснован.

Такое мнение выразил автор публикации в американском журнале Forbes. Он поясняет, что Белый дом до сих пор предлагал только то, что он называет «автоматическими» сокращениями добычи.

Речь идёт о сокращениях, которые будут происходить в Соединённых Штатах по мере сокращения объёмов буровых работ и закрытия нефтяных скважин в результате низкого спроса. И это не имеет никакого отношения к сокращениям, о которых заявляют в ОПЕК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что нефтяные компании в его стране будут сокращать нефтедобычу вместе с ОПЕК+, поскольку они уже её сократили. При этом глава Белого дома выразил надежду, что на встрече участников ОПЕК+, которая пройдёт 9 апреля, будет решён вопрос с ценами на нефть. На случай провала договорённостей у президента США есть запасные варианты.