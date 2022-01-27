Forbes обнародовал новый рейтинг «королей российской недвижимости»

Лидеры российского рынка недвижимости в 2021 году увеличили свои доходы после их падения по результатам 2020 года. Об этом сообщается в рейтинге «королей российской недвижимости» за прошедший год, опубликованный журналом Forbes. Первое место в рейтинге занимает группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

«Киевская площадь» является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ «Европейский» и агрокластер «Фуд сити». Арендный доход компании составил $1,67 млрд в 2021 году.

Второе место в списке заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна, доход которой в 2021 году составил $615 млн. Третье место заняла группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с доходом в $510 млн. Крупнейшими объектами группы считаются отель Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп».

В топ-5 рейтинга вошли также Gleden Invest Александра Клячина, управляющая деловым кварталом «Красная роза», Даниловской мануфактурой и ДК «Рассвет», с доходом в $385 млн, и Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), которая управляет 45 торговыми центрами, включая ТЦ «Мега Белая Дача», «Мега Химки» и «Мега Тёплый Стан». Их доход за 2021 год составил $350 млн.

Ранее сообщалось, что падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и ситуации вокруг Украины сильно ударило по состоянию богатейших российских бизнесменов. С конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, снизилось на $27,9 млрд. Больше других потеряли основные владельцы НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон ($2,1 млрд за месяц) и Геннадий Тимченко ($1,9 млрд).