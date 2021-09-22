Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Журнал Forbes в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Лидерами его стали владелец «Северстали» Алексей Мордашов, глава НЛМК Владимир Лисин и глава USM Holdings Алишер Усманов. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Доходы основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова в прошлом году выросли почти на 25% и достигли $1,7 млрд. В пятёрку лидеров рейтинга также вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, доходы которого оцениваются в $1,48 млрд, глава USM Holdings Алишер Усманов ($1,43 млрд), глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,14 млрд) и сенатор Сулейман Керимов и его семья ($922 млн).

Шестое место в списке миллиардеров занял глава компании «Норникель» Владимир Потанин ($897 млн), за ним в рейтинге следуют младший партнер Алишера Усманова в USM Holdings Андрей Скоч ($875 млн), основной владелец ММК Виктор Рашников ($828 млн), владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($788 млн), замыкает десятку Роман Абрамович ($645 млн).

Ранее ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes пополнился 13 новыми лицами, суммарное состояние которых превысило $29 млрд. Так, 17-е место рейтинга занял бывший замминистра связи России и экс-директор Yota Денис Свердлов, состояние которого аналитики оценили в $10,6 млрд. Впервые в списке оказались предприниматели Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, владелец ИК «Регион» Сергей Судариков, создатель 1С Борис Нуралиев, акционер «Яндекса» Владимир Иванов и Валентина Шнайдер, семья которой владеет сетью магазинов «Светофор».