https://static.news.ru/photo/6f108fa6-6823-11ea-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных банков России, первое место в котором занял Райффайзенбанк.

На второй строчке в списке расположился прошлогодний лидер рейтинга — Юникредит банк. На третьем месте — Росбанк. Четвёртую строчку занимает Сбербанк, а замыкает пятёрку лидеров Ситибанк.

Самые надёжные участники рейтинга — дочки иностранные банков и крупнейшие российские госбанки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале «BBB» и «BBB-» и рейтингом по национальной шкале «AAA», — говорится в материале Forbes.

Всего в список вошли 100 кредитных организаций. Среди частных банков самую высокую строчку занял Альфа-банк, расположившийся на 26 месте, передаёт «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские банки в 2020 году столкнутся с уменьшением прибыли и торможением одного из самых доходных бизнесов — розничного кредитования. Причиной станут пандемия коронавируса и низкие цены на нефть, вызванные разрывом сделки ОПЕК+.