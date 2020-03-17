Журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных банков России, первое место в котором занял Райффайзенбанк.
На второй строчке в списке расположился прошлогодний лидер рейтинга — Юникредит банк. На третьем месте — Росбанк. Четвёртую строчку занимает Сбербанк, а замыкает пятёрку лидеров Ситибанк.
Самые надёжные участники рейтинга — дочки иностранные банков и крупнейшие российские госбанки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале «BBB» и «BBB-» и рейтингом по национальной шкале «AAA», — говорится в материале Forbes.
Всего в список вошли 100 кредитных организаций. Среди частных банков самую высокую строчку занял Альфа-банк, расположившийся на 26 месте,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские банки в 2020 году столкнутся с уменьшением прибыли и торможением одного из самых доходных бизнесов — розничного кредитования. Причиной станут пандемия коронавируса и низкие цены на нефть, вызванные разрывом сделки ОПЕК+.
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