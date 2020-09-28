Forbes назвал нового лидера в списке богатейших россиян

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Новым лидером списка самых богатых жителей России по версии Forbes стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. В настоящее время состояние предпринимателя оценивается в $22,6 млрд.

Лисин обогнал по указанному показателю главу «Норникеля» Владимира Потанина, ранее занимавшего первое место. Совладельцу НМЛК, как сообщает издание, помогла конъюнктура рынка — в последнее время акции комбината демонстрируют стабильный рост. Год назад одна из них стоила 143,58 рубля, а сейчас — 171,6 рубля.

Состояние бывшего лидера списка Forbes Потанина оценивается в $22,3 млрд. Отмечается, что на состояние «Норникеля» оказало негативное влияние повышение налога на добычу полезных ископаемых.

На третьем месте издание расположило дагестанского сенатора Сулеймана Керимова с состоянием в $21 млрд. Ему удалось разбогатеть в период пандемии, с апреля по июль, почти вдвое — на $8,8 млрд. Причина заключается в росте котировок акций золотодобывающей компании «Полюс», в капитале которой семье Керимова принадлежит 78,6%, сообщает Forbes Real Time.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.

Об этом сообщает журнал Forbes, составивший рейтинг российских чиновников, владеющих крупными участками земли. По его данным, Крюк задекларировал 195 земельных участков общей площадью более 370 квадратных километров.