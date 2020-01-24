https://static.news.ru/photo/2c9d36d6-3eae-11ea-83f6-fa163e074e61_660.jpg Виктор Вексельберг и Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые разбогатели за годы, когда Дмитрий Медведев был президентом и премьер-министром. Часть из героев публикации сейчас под следствием.

Так, в перечень вошли находящиеся в СИЗО совладельцы группы компаний «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Стоимость их активов —1,4 млрд долларов. Также под арестом находится владелец группы RU-COM Михаил Абызов. В 2012 он был советником президента Медведева, а затем курировал проект «Открытое правительство».

Forbes также упоминает Виктора Вексельберга, который с 2010 года курировал создание инновационного центра «Сколково». В список попали владельцы обанкротившейся компании Yota Devices Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также владелец инвестиционной компании «Система» Владимир Евтушенков.

Ранее Forbes публиковал рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров. На первом месте в нём сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф. Его состояние оценивается в 21,8 миллиарда долларов. Вторую строчку списка заняли дети председателя правления газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона. На двоих они получат 24,4 миллиарда долларов. В тройке лидеров также наследники владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Дмитрий, Юрий и Анастасия получат по 7,6 миллиарда долларов, писал NEWS.ru.