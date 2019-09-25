https://static.news.ru/photo/a56c8370-df6b-11e9-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Forbes составил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России. Список возглавил «Ашан».

Ретейлер, выручка которого в 2018 году составила более 327 млрд рублей, занял лидирующую позицию повторно.

На втором месте «Тойота Мотор» — российское подразделение японской автомобильной компании. Её выручка составила свыше 312 млрд, что позволило подняться на две позиции с четвёртого места.

Тройку лидеров замыкает табачная компания «Дж.Т.И. Россия» (Japan Tobacco International), заработавшая в 2018 году 303 млрд рублей.

В первую пятёрку также вошли «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» (Philip Morris International) и «Фольксваген Груп Рус» с выручкой в 296,5 и 289,2 млрд рублей соответственно.

Всего в рейтинге на сайте издания перечислены 50 компаний, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам.

Ранее News.ru писал, что Forbes назвал отечественные компании с лучшей репутацией. Первое место в списке занял аэропорт Домодедово. Вторую и третью строчку заняли «Яндекс» и аэропорт Шереметьево соответственно.