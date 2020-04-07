Фондовые индексы США выросли на фоне ожидания спада пандемии

https://static.news.ru/photo/fe5be60c-78df-11ea-b3bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Ключевые фондовые индексы укрепились после открытия торгов в США на фоне ожидаемого замедления распространения коронавируса. Трейдеры и брокеры настроены на позитивный исход пандемии.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 3,94, индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний США, набрал 3,34%. Рост индекса электронной биржи Nasdaq достиг 2,21%. Торги в понедельник также завершились ростом, передаёт ТАСС.

Трудно спорить, что ситуация начинает выправляться. <...> Рынки положительно реагируют на это в последние пару дней, — цитирует издание аналитика компании Janus Henderson Пола О'Коннора.

По информации Университета Хопкинса, число заражённых коронавирусом в США превысило 366 тысяч человек, что почти втрое больше показателей Испании и Италии. Более 11 тысяч американцев погибли от осложнений при COVID-19.

Как писал NEWS.ru, к 7 апреля начавшаяся в декабре мировая пандемия коронавируса охватила 1,3 миллиона человек. Более 74 тысяч пациентов погибли, выздоровели 284 тысячи.