Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

https://static.news.ru/photo/27bb1628-8dc9-11ea-bbc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.

Однако 1 мая рынок акций США резко упал после публикаций неутешительных квартальных отчётов ряда крупных компаний, а также появления сообщений о том, что президент Дональд Трамп может повысить пошлины на импорт товаров из Китая в качестве одной из мер компенсации потерь, связанных с пандемией.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал менее значительно, чем ожидалось, однако указал на максимальный за 11 лет спад в промышленном секторе страны. Значение индикатора опустилось до 41,5 пункта — минимума с апреля 2009 года — по сравнению с 49,1 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные 1 мая. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 мая снизился на 622,03 пункта (2,55%), составив 23723,69 пункта. Standard & Poor's 500 в свою очередь упал на 81,72 пункта (2,81%) — до 2830,71 пункта. Nasdaq Composite лишился 284,60 пункта (3,2%), достигнув отметки в 8604,95 пункта, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции по миру.