https://static.news.ru/photo/70ff5a5e-20bb-11ea-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарегистрированный Минюстом России Московский фонд защиты прав дольщиков займётся достройкой семи жилых комплексов на территории столицы.

Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства официально зарегистрирован. Это позволит фонду приступить к реализации мероприятий, необходимых для достройки объектов, — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на которую ссылается пресс-служба ведомства.

По её словам, фонд будет достраивать семь жилых комплексов на территории Москвы: ЖК «Воскресенское», ЖК «Академ Палас», ЖК «Малыгина, 12», ЖК «Легенда», ЖК «Троицк Е-39», ЖК «Остров Эрин» и дом в посёлке Кокошкино.

Пятова подчеркнула, что фонд сам выступит в качестве застройщика, а его финансирование будет производиться исключительно из средств городского бюджета. На первоочередные мероприятия по достройке семи столичных ЖК он получит до 6 млрд рублей.

Это финансирование предназначено для обследования объектов и подготовки проектной документации. Окончательные суммы станут известны после проведения экспертизы, — уточнила руководитель Москомстройинвеста.

Ранее NEWS.ru писал, что Фонд защиты прав участников долевого строительства начал выплату компенсаций за проблемные жилые дома, дальнейшее возведение которых было признано нецелесообразным. Первые выплаты получили дольщики Саратовской области. Суммы оказались в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия. Расчёт производится исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке как сумма общей площади, не превышающей 120 квадратных метров.