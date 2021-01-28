Фонд от бабушки ушёл: как власти вернут вам потерянные пенсионные доходы

В настоящее время власти должны установить порядок и сроки направления пенсионными фондами процентов за неправомерное использование накоплений напрямую на счёт застрахованного лица. Об этом заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. Стало известно, что граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Для этого Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными.

Данную инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда, пишет издание iz.ru . Документ также поддерживают в ЦБ, Минэкономразвития и Пенсионном фонде РФ (ПФР). Игроки рынка выступают за принятие поправок, но указывают, что предложение трудно назвать актуальным.

В настоящий момент признать вышеописанный договор недействительным можно, но это не гарантирует возвращения денег.

Кстати, Пенсионный фонд РФ не раз выступал с инициативой разрешить существующие вопросы по восстановлению средств на лицевых счетах в пользу граждан, которые были незаконно переведены в другой фонд, и «в целом поддерживает такие предложения», — сообщили NEWS.ru в пресс-службе ПФР.

Кроме того, стоит отметить, что ещё год назад НАПФ выходила с предложением внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах» (НПФ) именно эти поправки, создающие возможность использования резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) на компенсацию потерянного инвестдохода в случае признания договора об ОПС недействительным по решению суда.

Кроме того, мы предлагали также установить порядок и сроки направления фондом процентов за неправомерное использование накоплений напрямую на счёт застрахованного лица. Константин Угрюмов глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Конечно, отмечает он, этот закон был нужен гораздо раньше, когда масштабы проблемы были серьёзными. Ведь основные меры против потерь граждан при досрочных переходах уже приняты нашими законодателями и госрегуляторами. В результате этих шагов количество досрочных заявлений о смене страховщика (с соответствующими потерями накопленного инвестдохода) в 2019 году сократилось почти в шесть раз, в 2020-м ещё почти втрое, проинформировал Угрюмов.

В нынешнем году после законодательного запрета на деятельность агентов НПФ мы ожидаем ещё большего сокращения количества досрочных переходов, в первую очередь незаконных. В этой связи предлагаемый законопроект выглядит настолько же хорошим (с точки зрения защиты прав клиентов фондов), насколько и слегка запоздалым (он был бы особенно актуальным несколько лет назад), — подчеркнул глава НАПФ.

Что касается самих фондов, то некоторые НПФ и без этого нового законодательного требования компенсировали гражданам потерянный доход из резерва по обязательному пенсионному страхованию. Однако без прописанного в законе и нормативных актах чёткого порядка осуществления такой компенсации и при наличии законодательного требования о целевом использовании РОПС данный процесс был затруднительным. Теперь же всё должно быть узаконено и фонды смогут без рисков нарушения законодательства компенсировать гражданам их потери, говорят опрошенные специалисты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надо понимать, что если разговор идёт об обязательном пенсионном страховании, то у граждан был выбор участвовать в накопительной или в распределительной системе. Лица, выбравшие накопительную систему, фактически заключили договор с НПФ о пенсионном обеспечении, и их отношения с негосударственным пенсионным фондом отныне регулируются этим договором. Государство обязано контролировать НПФ и следить, чтобы упомянутое соглашение и прочие нормативные документы Фонда соответствовали действующему законодательству.

По закону гражданин имеет право переходить раз в год из одного НПФ в другой, и государство не обязано контролировать этот процесс. Если перевод из фонда в фонд произошёл без ведома участника, то это преступление. Гражданин, против которого было совершено указанное преступление, должен обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Если будет доказано, что было совершено преступление, то виновник должен быть наказан и компенсировать потерпевшему упущенную выгоду, если на то будет решение суда. Валерий Баскаков завлаб страхования и пенсионного обеспечения ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития и член правления Гильдии актуариев завлаб страхования и пенсионного обеспечения ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития и член правления Гильдии актуариев

Заметим, что примерно так и «рассуждает» Минтруд. Правда, ведомство пошло дальше и считает, что НПФ должен сразу компенсировать потерпевшему упущенную выгоду. Это, на взгляд Баскакова, допустимо, так как позволяет гражданину быстро и без проблем решить свои проблемы (аналогичная практика применяется и в страховании).

При этом следует иметь ввиду, что НПФ виновен в любом случае, иногда косвенно — не проявил должной бдительности и допустил преступление. Однако за негосударственным пенсионным фондом следует оставить право выставить регрессный иск фактическим виновникам (это может быть агент, совершивший подлог самостоятельно или в сговоре с сотрудниками фонда), которых установит суд.

Не следует говорить, что НПФ представляет опасность для рядовых граждан — они не более опасны, чем другие финансовые институты. Особенность негосударственных пенсионных фондов — это длительные отношения с участником, и надо отдавать себе отчёт, что в какой-то период доходность по пенсионным накоплениям может быть отрицательной, пенсионные накопления обесценятся без всякого злого умысла сотрудников НПФ, а Фонд обанкротится, — поясняет Баскаков.

Таким образом, проблема состоит в том, что у граждан элементарно не хватает финансовой грамотности и опыта сотрудничества с финансовыми институтами. Если не контролировать процесс, то проблемы могут возникнуть с банком, со страховой и инвестиционной компанией и даже с булочной.

Данное предложение было бы актуальным в условиях сохранения накопительной компоненты и возобновления уплаты страховых взносов, говорит заведующий Лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Поскольку «заморозка» давно сменилась «ледниковым периодом», то переходы граждан и активность НПФ по привлечению клиентов достигли исторических минимумов.

Потеря инвестдохода при переходах — это побочный эффект от внедрения системы гарантирования пенсионных накоплений, которая была спроектирована без учёта эффекта прекращения формирования пенсионных накоплений. Предложенная постановка вопроса о компенсации потерянного инвестдохода — это запоздалая реакция властей на мисселинг, в текущих условиях она практически не будет работать, тем более что граждане почти не обращаются в суды. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

Кроме того, отмечает Якушев, отсутствие у правительства внятной стратегии развития ОПС полностью демотивировало застрахованных лиц и у них нет никаких причин менять страховщика, будь то НПФ или ПФР, — у всех схожие условия и результаты.

На фоне стагнации и неопределённости пенсионные фонды минимизируют активность и сокращают издержки, концентрируясь на выплате дивидендов своим акционерам, чтобы хоть как-то обеспечить возврат вложенных в проекты средств, — сказал эксперт ВШЭ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будут ли фонды изощряться

Ранее потеря денег при досрочном переводе из одного фонда в другой происходила из-за слабой информированности граждан о возможных потерях с одной стороны, а также в силу того, что подобный перевод мог осуществляться в рамках корпоративных пенсионных программ. В настоящее время в связи с ростом финансовой грамотности россиян подобное практически исключено. В настоящее время НПФ не заинтересованы в том, чтобы портить свою репутацию в свете возможного перехода к гарантированным пенсионным планам.

В случае если происходит досрочный перевод, то инвестиционный доход попадает в резерв по обязательному пенсионному страхованию НПФ, поэтому негосударственные пенсионные фонды не были заинтересованы информировать вкладчика о всех нюансах. Юлия Финогенова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

По суждению Финогеновой, государство намерено обязать НПФ по решению суда возместить из резерва по ОПС сумму удержанного инвестиционного дохода. Не совсем ясно, какие действия должны быть произведены в случае, если у негосударственного пенсионного фонда не окажется требуемых сумм, какие ещё источники компенсации могут быть использованы.

Кроме того, количество граждан, которые выразят желание пройти через судебные разбирательства, невелико, поскольку средний размер счёта по ОПС составляет 70–80 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что в России с 2015 года действует закон «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счёт средств пенсионных накоплений».

Из фонда отчислений в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) застрахованному лицу выплачивается возмещение, если у фонда аннулировали лицензию или возник дефицит средств для выплаты накопительной пенсии к моменту наступления пенсионных оснований.

Больной вопрос

Вообще степень доверия населения к преобразованиям в пенсионной системе крайне низкая, в том числе из-за частой смены её модели, говорит профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Жанна Голодова. Слабая защищённость пенсионных накоплений во многом обусловлена как позицией государства, нестабильностью финансового рынка, недостаточностью надёжных долгосрочных финансовых инструментов, так и несоответствием реального уровня инфляции уровню доходности и стоимости комиссионного вознаграждения.

К сожалению, для России нередкой является практика перевода накоплений граждан из одного фонда в другой, в том числе из государственного в негосударственный, без согласования с владельцами средств. В такой ситуации суд действительно может признать перевод средств из одного НПФ в другой неправомерным, а договор об обязательном пенсионном страховании недействительным. Жанна Голодова профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Однако это не подразумевало обязательства фонда по возврату «упущенного» инвестиционного дохода, продолжает экономист. Ранее государство не следило за переводом денежных средств и действиями фондов, потому что лоббировались интересы отдельных представителей финансовых институтов. Но из-за нестабильности экономики и увеличения количества дефицитных регионов актуализировалась задача вовлечения населения в схемы накопительного страхования.

Поэтому сейчас и предложены данные поправки, обязывающие пенсионные фонды выплачивать потерянные инвестиционные доходы при досрочном неправомерном переводе средств в другой фонд. Решение о закреплении такого обязательства вполне оправдано, поскольку оно позволит защитить интересы граждан. В то же время речь должна идти не только о возмещении таких потерь, но и о недопустимости перевода средств из одного фонда в другой без согласия владельца. Ведь не все граждане будут готовы обращаться в суды.

В развитых странах невозможность перевода средств в другой фонд без согласия граждан закреплена законодательно. Кроме того, законодательно необходимо установить, каким образом будет определяться момент фиксации пятилетнего срока для определения возмещения, размер санкций за неправомерное использование фондами денежных средств, сроки перечисления возмещения и так далее, — резюмирует эксперт РУДН.