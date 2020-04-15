ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки

Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
С помощью него налогоплательщики смогут узнать распространяются ли на них правила предоставления отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.
Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН, — говорится в сообщении ФНС.
В том случае, если человек может воспользоваться отсрочкой, ему будут отправлена ссылка на форму заявления, а также обязательство по соблюдению условий отсрочки,
NEWS.ru писал, что ранее ФНС опубликовала список компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется мораторий на банкротство.
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