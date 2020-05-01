ФНС запустила сервис для оформления субсидий бизнесу

https://static.news.ru/photo/daf044a8-8b57-11ea-8756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба РФ запустила специальный сервис для выплаты субсидий, положенных малому и среднему бизнесу во время пандемии.

Подать заявление на выплаты можно через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя) или по электронной почте. Размер субсидиии рассчитывается исходя из числа работников, трудоустроенных у предпринимателя в марте, помноженного на минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 12130 рублей, передаёт ТАСС.

Заявление рассматривается в течение трёх дней и, если оно одобрено, деньги из Федерального казначейства поступят в банк не ранее 18 числа следующего месяца. Уведомление о выдаче субсидии или отказе поступит в личный кабинет или на электронную почту.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Москвы предоставит крупным промышленным предприятиям субсидии на сумму 1,3 млрд рублей, сообщает оперативный штаб по экономическим вопросам.