https://static.news.ru/photo/95cd6c90-cf0d-11e9-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Федеральная налоговая служба в ближайшее время получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год. Ранее обмен информацией откладывался из-за риска утечки данных.

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, — цитирует РБК доклад правительства Швейцарии.

Государственный секретариат по международным финансам Швейцарии считает, что в настоящее время нет оснований полагать, что эта информация может быть использована для каких-то иных целей, помимо налогообложения.

Как писал News.ru, швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму около $5 млрд. Причиной послужила зависимость кредитных организаций страны от курса доллара. Нейтральный статус Швейцарии не позволяет ей использовать санкции против России, однако влияние доллара на экономическое состояние государства высоко.