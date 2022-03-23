ФНС сократит срок проверки деклараций для налоговых вычетов до 15 дней

ФНС сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней, пишет РБК. Мера призвана ускорить возвраты налогов в условиях санкций, однако эксперты опасаются нехватки кадров в инспекциях и увеличения числа досудебных споров.

Нововведение касается социальных и имущественных вычетов: ранее на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и ещё месяц — на перечисление возврата. По имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и ещё 15 дней — на зачисление средств. По данным ФНС за 2020 год, социальные вычеты разных типов были предоставлены 2,6 млн налогоплательщиков на общую сумму 139 млрд рублей.

Ведущий юрист фирмы «Лемчик, Крупский и партнёры» Александр Земченков отмечает, что при сокращении срока проверок до 15 дней налоговым инспекциям может не хватить трудовых ресурсов и они будут вынуждены закрывать проверку, не получив всей необходимой информации, что грозит им в том числе уголовной ответственностью. Увеличить трудовые ресурсы налоговые инспекции могут за счёт работников других отделов, которые могут отказывать налогоплательщикам в возврате, увеличив тем самым количество досудебных споров.

В свою очередь эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов полагает, что сокращение срока камеральной проверки положительно повлияет на бюджетный процесс: таким образом ФНС сокращает срок оборота средств граждан и ускоряет процесс вовлечения их в оборот реального сектора экономики. Опасения же юристов могут быть беспочвенны, поскольку основная часть процедуры осуществляется с помощью цифровых процессов.

Ранее россиянам рассказали, как получить максимальный налоговый вычет размером 260 тысяч рублей. Это возможно при покупке квартиры стоимостью не менее двух млн рублей. Сумма вычета удвоится, если квартира стоимостью не менее четырёх млн рублей была куплена в браке. В этом случае по 260 тысяч получит каждый супруг, при этом при покупке недвижимости у родственников вычет не предоставляется. Работодатель перестанет удерживать 13% суммы подоходного налога у сотрудника до тех пор, пока размер вычета не будет достигнут.