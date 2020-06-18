ФНС: снижение валютного контроля приведёт к утечке капитала

https://static.news.ru/photo/f62021e0-b167-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что радикальное ослабление валютного контроля в целях поддержки бизнеса опасно. По его словам, во время экономического кризиса это может привести к утечке капитала.

Контроль должен быть сохранён хотя бы на период восстановления экономики, передаёт РБК. Он уверен, что вопрос ограничений для трансграничных операций по влитым в рамках поддержки средствам очень важен.

Иначе получится странная логика: мы вливаем огромные суммы бюджетных средств в экономику, при этом убирая стены, окна и двери, а потом думаем: куда все делось, в финансовые системы каких стран эти средства перетекли совершенно бесконтрольно и беспрепятственно и где осели, — подчеркнул он.

Помимо прочего, ограничения позволяют поддерживать курс рубля. В качестве примера влияния на национальную валюту он привёл Китай, где, несмотря на раннее начало кризиса, удалось сохранить устойчивость юаня.

Китаю удалось сделать свой юань резервной валютой (включён в корзину валют МВФ, — NEWS.ru) во многом за счёт того, что был очень серьёзно увеличен объём контролируемых внешних операций заимствований, — добавил он.

Вольвач сказал, что в настоящий момент он обсуждает с замглавы Минфина Антоном Дроздовым вопрос либерализации контроля за зарубежными счетами компании. По его мнению, для прозрачных для ФНС счетов не должно быть ограничений.

Если контроль за зарубежными счетами в первую очередь несёт фискальную функцию, то давайте мы эту историю заберём в Налоговый кодекс, разгрузим законодательство о валютном регулировании и будем контролировать иностранные счета для целей налогового контроля — нам это совершенно комфортно и нормально, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) вернула на счета самозанятых россиян 1,3 миллиарда рублей налогов, уплаченных в 2019 году, чтобы поддержать во время пандемии коронавируса. Средства поступят на счета, как только самозанятые привяжут свои банковские карты к государственной системе «Мой налог».