ФНС резко усилила контроль за зарубежными активами россиян

Количество запросов к налогоплательщикам по поводу активов и операций за рубежом значительно увеличила Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом пишут «Ведомости».

В ведомстве заподозрили , что бизнесмены либо уменьшали сумму прибыли, либо не задекларировали её фиксированный размер. Речь идёт о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Издание напоминает, что с 2020 года владельцы КИК могут платить налоги одним из двух способов. Первый — это перечислять 5 млн рублей в год за все зарубежные активы и не сдавать отчётность. Второй — сообщить о компаниях, чья прибыль превышает 10 млн рублей, и заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15%.

ФНС в последнее время начала активно проводить выездные проверки в отношении физических лиц по прошлым периодам и запрашивать финансовые отчёты, аудиторские заключения и пояснения по расчёту прибыли.

Ранее сообщалось, что ФНС разместила на портале госзакупок контракт на разработку концепции института единого налогового счёта. Речь идёт о модернизации института единого налогового платежа, который работает с 2019 года в отношении физических лиц. Его планируется распространить на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.