ФНС прогнозирует падение поступлений на 10% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/e55fc30c-2a60-11eb-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) ждёт по итогам 2020 года падения поступлений на 10% по сравнению с 2019-м — до 20,5 трлн рублей, рассказал руководитель ведомства Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ФНС отметил, что поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет по итогам 10 месяцев 2020 года сократились на 11% и составили 16,9 трлн рублей, пишет ТАСС.

В итоге, если во втором квартале у нас снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам 10 месяцев поступления ставили 16,9 трлн рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11%, — добавил Егоров.

По его мнению, сборы подоходного налога и страховых взносов показали положительный результат. Руководитель ФНС отметил, что зарегистрированных в качестве самозанятых в РФ на сегодняшний день свыше 1,3 млн человек. Он отметил, что ведомство начислило им всем так называемые бонусы на уплату налогов на общую сумму более 15 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Наталья Починок посоветовала россиянам становиться самозанятыми во время пандемии коронавируса. Она отметила, что это выгодно с точки зрения налогов, а также назвала одну из перспективных, по её мнению, отраслей для данной категории граждан — сферу услуг.

Как заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, правительство распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы.