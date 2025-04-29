ФНС получит право проверять бизнес в госзакупках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит новые полномочия по всесторонней проверке работы компаний, включая участие в госзакупках. Соответствующие поправки в закон «О налоговых органах Российской Федерации» подготовил Минфин, пишет РБК.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что анализ деятельности хозяйствующих субъектов играет ключевую роль в принятии обоснованных решений, а также в прогнозировании экономических показателей как государственными структурами, так и самими предприятиями.

Кроме того, в ФНС регулярно направляются запросы о заключении соглашений, связанных с предоставлением данных по оценке бизнеса.

Инициаторами таких соглашений выступают сами пользователи, а к получаемым сведениям будут обращаться в целях безопасного расходования бюджетных средств, предоставляемых для обеспечения обороноспособности и исполнения государственного оборонного заказа, а также в рамках передачи российскими ведомствами региональных налоговых льгот бизнесу, сказано в сообщении.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что россиянам необходимо успеть подать декларацию по НДФЛ до 30 апреля. Отчет о доходах должен быть представлен в налоговые органы не позднее указанного срока.