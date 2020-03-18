https://static.news.ru/photo/e03b393e-68c2-11ea-b269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба рассматривает вариант приостановки проведения выездных проверок за исключением критических случаев до нормализации эпидемиологической ситуации.

Также, как сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений, рассматривается вариант ограничения всех личных взаимодействий с налогоплательщиками и переноса сроков сдачи деклараций по НДФЛ, пишут «Ведомости».

Инсайдер в ФНС полагает, что мораторий не скажется негативно на деятельности службы, если он продлится не более полугода, однако подходящие к концу проверки стоит завершить, чтобы успеть провести выемки.

Как писал NEWS.ru ранее, недополученный бюджетом РФ вследствие отсрочки налоговых выплат для туроператоров и авиакомпаний доход может составить порядка 50 млрд рублей.