Федеральная налоговая служба рассматривает вариант приостановки проведения выездных проверок за исключением критических случаев до нормализации эпидемиологической ситуации.
Также, как сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений, рассматривается вариант ограничения всех личных взаимодействий с налогоплательщиками и переноса сроков сдачи деклараций по НДФЛ,
Инсайдер в ФНС полагает, что мораторий не скажется негативно на деятельности службы, если он продлится не более полугода, однако подходящие к концу проверки стоит завершить, чтобы успеть провести выемки.
Как писал NEWS.ru ранее, недополученный бюджетом РФ вследствие отсрочки налоговых выплат для туроператоров и авиакомпаний доход может составить порядка 50 млрд рублей.
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