Стали известны причины недовольства ФНС сделкой IKEA «Коммерсант»: ФНС оспорит сделку IKEA из-за попытки вывода средств из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба подала исковое заявление с требованием признать недействительной сделку между российской ООО «ИКЕА Торг» (дочерняя компания IKEA) и ирландской компанией Fami Limited, сообщает «Коммерсант». По данным издания, сумма сделки составила 12,9 млрд рублей. Юристы подчеркивают, что ФНС крайне редко оспаривает сделки, поэтому новое дело может создать прецедент.

Отмечается, что суд потребовал от истца предоставить документы, обосновывающие его правовую позицию. В свою очередь ответчик в лице компании Fami Limited обязан предоставить соглашение о кредитной линии, а также документы по договору поставки товаров. Точная причина недовольства налоговой службы неизвестна, однако юристы предполагают, что оно связано с перечислением платежа иностранной компании в обход российского подразделения IKEA. ФНС пытается вернуть эти деньги в Россию, чтобы взыскать их в счет налоговых доходов.

В конце июля 2023 года компания Ingka Centres, владеющая сетью IKEA, продала свою штаб-квартиру в офисном комплексе «Химки бизнес-парк». Новым владельцем комплекса стала российская компания «КЛС-Химки», принадлежащая бизнесменам Аркадию Даниеляну и Григорию Саакяну. Они занимаются развитием интернет-магазина по продаже одежды.